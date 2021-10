Germania, i Verdi propongono coalizione con Spd e Liberali (Di mercoledì 6 ottobre 2021) I Verdi tedeschi propongono ai Liberali dell'Fdp un confronto più approfondito con i Socialdemocratici per la formazione del prossimo governo tedesco, nell'ottica della cosiddetta 'coalizione semaforo'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Itedeschiaidell'Fdp un confronto più approfondito con i Socialdemocratici per la formazione del prossimo governo tedesco, nell'ottica della cosiddetta 'semaforo'...

Advertising

TgLa7 : #Germania: Verdi propongono governo con Liberali e Spd - Mterryf1 : RT @TgLa7: #Germania: Fdp, ok proposta Verdi per colloqui con Spd - luigi_daniele : ?? I #Verdi hanno proposto di iniziare le consultazioni a tre con la #Spd, i liberali della Fdp hanno già accettato #Germania - GiammarioDiB : RT @TgLa7: #Germania: Verdi propongono governo con Liberali e Spd - visualitics_ : Da domani in #Germania iniziano i colloqui tra SPD, Verdi e FDP per la formazione del governo con una coalizione a… -