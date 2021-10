Draghi incontra Macron | confronto sui temi del vertice G20

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio, Mario, ha avuto a Brdo, in Slovenia, un faccia a faccia con il presidente della Repubblica francese, Emmanuel. L’incontro è avvenuto a margine delUE-Balcani occidentali.“E’ stata l’occasione per i due leader di fare il punto suiche saranno al centro delG20 di Roma di fine mese, tra cui i vaccini e la solidarietà con l’Africa. Da parte dei due Paesi c’è un impegno comune ad andare avanti insieme su questiprioritari – rende noto Palazzo Chigi -. Durante l’incontro si è discusso anche della conferenza sulla Libia del prossimo 12 novembre a Parigi. C’è uno stretto coordinamento tra Italia, Francia e Germania per ottenere l’attuazione degli impegni presi a Berlino e che devono concretizzarsi a ...

