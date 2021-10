Difesa comune UE, Draghi in pressing (Di mercoledì 6 ottobre 2021) (Teleborsa) – L’Unione europea è pronta “a fare di più per promuovere e difendere i valori e gli interessi dei cittadini europei”. Per farlo, nei prossimi mesi i 27 saranno al lavoro per una nuova dichiarazione UE-Nato, mentre ambasciatori e sherpa avvieranno già nelle prossime settimane i lavori di preparazione del vertice Ue sulla Difesa, in programma a marzo 2022 sotto la presidenza francese: questo il messaggio che i capi di Stato e di governo dell’Unione lasciano trapelare dalla cena di lavoro al castello di Brdo, in Slovenia, a margine del vertice sui Balcani occidentali. L’obiettivo dichiarato è rafforzare la Difesa comune europea e l’autonomia strategica dell’UE per affermare con maggior decisione il ruolo dell’Unione europea sullo scacchiere internazionale che, dopo la crisi in Afghanistan, appare sempre più complesso. Il ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 6 ottobre 2021) (Teleborsa) – L’Unione europea è pronta “a fare di più per promuovere e difendere i valori e gli interessi dei cittadini europei”. Per farlo, nei prossimi mesi i 27 saranno al lavoro per una nuova dichiarazione UE-Nato, mentre ambasciatori e sherpa avvieranno già nelle prossime settimane i lavori di preparazione del vertice Ue sulla, in programma a marzo 2022 sotto la presidenza francese: questo il messaggio che i capi di Stato e di governo dell’Unione lasciano trapelare dalla cena di lavoro al castello di Brdo, in Slovenia, a margine del vertice sui Balcani occidentali. L’obiettivo dichiarato è rafforzare laeuropea e l’autonomia strategica dell’UE per affermare con maggior decisione il ruolo dell’Unione europea sullo scacchiere internazionale che, dopo la crisi in Afghanistan, appare sempre più complesso. Il ...

