Covid | buone notizie dal San Pio | 2 dimessi | scendono a 9 i ricoverati

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Giornata tutto sommato positiva sul fronte dell’emergenzaall’ospedale San Pio di Benevento. La situazione si mantiene stabile e la discesa dei casi sembra essere costante. Dal bollettino odierno dell’azienda ospedaliera di via Pacevecchia si registrano due: si tratta di un sannita e di un altro paziente residente fuori provincianei reparti di malattie infettive e pneumologia sub intensiva. Attualmente sono 9 i pazientinel nosocomio sannita: sette sanniti e due residenti in altre province. Da febbraio 2020 ad oggi i pazienti positivi al-19 deceduti ammontano a 331 su 1364 trattati (sospetti n. 207 e accertati n. 1157), mentre i guariti risultano 796. Dei 1157 pazienti accertati positivi, trattati da febbraio presso ...

RobertoBurioni : Buone notizie: altre armi per curare i casi più gravi di COVID-19 disponibili anche nel nostro paese.

Il Covid ha messo in evidenza un forte disagio educativo che non si risolve con la scuola del '... di eccellenza di questo tipo in alcune realtà territoriali - ha detto Simona Malpezzi - ma le... notizie sul fronte dei ricoveri: sono sette in meno nei reparti ordinari e due in meno in ... Questi sono i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di ... Roma, 6 ott. -(Adnkronos) - 'La scelta di Ryanair di aprire una nuova base al Marco Polo di Venezia è una ottima notizia che ci avvicina al ... Lutto in Virginia, Stati Uniti, dove il Covid-19 ha fatto una giovane vittima: si tratta di Teresa Sperry, morta a 10 anni lo scorso 27 settembre a ...