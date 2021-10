Choc a Roma, aggredisce l’ex in strada davanti ai figlioletti: arrestato 28enne violento (Di mercoledì 6 ottobre 2021) I Carabinieri della Compagnia di Frascati hanno arrestato un Romano di 28 anni, con precedenti, con l’accusa di lesioni e maltrattamenti in famiglia. I fatti Secondo quanto dichiarato dalla vittima, una ragazza Romana di 24 anni, l’uomo, suo ex compagno, per numerosi problemi avuti dalla fine della loro relazione, era stato sottoposto al divieto di avvicinamento alla donna. Nonostante il provvedimento, il 28enne, nel tardo pomeriggio di ieri, avrebbe affrontato la sua ex nel parcheggio di un centro sportivo ubicato lungo la via Casilina, di fronte ai loro 2 figli minorenni. In breve tempo dalle parole sarebbe passato ai fatti, iniziando a picchiarla. La vittima è riuscita a metterlo in fuga utilizzando uno spray anti aggressione che aveva con sé e, subito dopo, ha chiamato il “112”. I Carabinieri, al loro arrivo, hanno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 6 ottobre 2021) I Carabinieri della Compagnia di Frascati hannounno di 28 anni, con precedenti, con l’accusa di lesioni e maltrattamenti in famiglia. I fatti Secondo quanto dichiarato dalla vittima, una ragazzana di 24 anni, l’uomo, suo ex compagno, per numerosi problemi avuti dalla fine della loro relazione, era stato sottoposto al divieto di avvicinamento alla donna. Nonostante il provvedimento, il, nel tardo pomeriggio di ieri, avrebbe affrontato la sua ex nel parcheggio di un centro sportivo ubicato lungo la via Casilina, di fronte ai loro 2 figli minorenni. In breve tempo dalle parole sarebbe passato ai fatti, iniziando a picchiarla. La vittima è riuscita a metterlo in fuga utilizzando uno spray anti aggressione che aveva con sé e, subito dopo, ha chiamato il “112”. I Carabinieri, al loro arrivo, hanno ...

Advertising

CorriereCitta : Choc a Roma, aggredisce l’ex in strada davanti ai figlioletti: arrestato 28enne violento - cronaca_news : Roma, gelato e choc anafilattico per una turista americana allergica alle noci: “Ho rischiato di morire”… - Tullia01 : RT @msn_italia: Roma, mangia un gelato e rischia di morire per choc anafilattico: «Avevano detto che non conteneva nocciole» - msn_italia : Roma, mangia un gelato e rischia di morire per choc anafilattico: «Avevano detto che non conteneva nocciole» - francobus100 : Roma, mangia un gelato e rischia di morire per choc anafilattico: «Avevano detto che non conteneva nocciole»… -