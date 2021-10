Capello: “Jorginho da Pallone d’Oro. Contro la Spagna occhio a Pedri” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Fabio Capello è stato intervistato da Radio Marca per parlare della semifinale di questa sera tra Italia e Spagna: “Jorginho è il giocatore più importante di questa Italia. Per me deve vincere il Pallone d’Oro, non ho visto quest’anno centrocampisti migliori di lui. Nella Spagna il giocatore che mi gusta di più è Pedri, ha davvero incantato durante l’Europeo”. Sull’Italia: “Mancini sta facendo un lavoro straordinario. Gli azzurri giocano un calcio molto tecnico e il gruppo è compatto”. FOTO: Twitter Jiangsu L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Fabioè stato intervistato da Radio Marca per parlare della semifinale di questa sera tra Italia e: “è il giocatore più importante di questa Italia. Per me deve vincere il, non ho visto quest’anno centrocampisti migliori di lui. Nellail giocatore che mi gusta di più è, ha davvero incantato durante l’Europeo”. Sull’Italia: “Mancini sta facendo un lavoro straordinario. Gli azzurri giocano un calcio molto tecnico e il gruppo è compatto”. FOTO: Twitter Jiangsu L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

