Calciomercato Serie C, Virtus Verona: preso Halfredsson (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Verona - Colpo importante per la Virtus Verona , che ha ufficializzato l'arrivo in rossoblù dell'islandese classe 1984 Emil Halfredsson . Il centrocampista mancino, che prenderà la maglia numero 16, ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 6 ottobre 2021)- Colpo importante per la, che ha ufficializzato l'arrivo in rossoblù dell'islandese classe 1984 Emil. Il centrocampista mancino, che prenderà la maglia numero 16, ...

Advertising

sportli26181512 : Calciomercato Serie C, Virtus Verona: preso Halfredsson: Ufficiale l'arrivo del centrocampista ex Verona, nell'ulti… - LeBombeDiVlad : ?? #Werner non trova spazio nel #Chelsea ?? Su di lui anche un club di #SerieA ?? #LBDV #LeBombeDiVlad… - magica_pro : #Renate, ufficiale: in difesa ecco l’ex #ProVercelli Luca #Tedeschi - sportli26181512 : Intermania: Inzaghi-Conte confronto pericoloso, due ex in fuga scudetto: L'Inter è terza in classifica dopo le prim… - fantapiu3 : Gli squalificati della nostra #SerieA in vista dell'8ª giornata di campionato!!! Magari qualcuno dei tuoi è present… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Serie Calciomercato Serie C, Virtus Verona: preso Halfredsson Il centrocampista mancino, che prenderà la maglia numero 16, resta in Veneto dopo l'ultima stagione giocata in Serie C con la maglia del Padova . In carriera, Halfredsson, ha finora messo a referto ...

Milan, rinnovo Romagnoli in stand - by: un club di Serie A sul difensore Calciomercato Lazio, ancora lontana la firma del difensore sul prolungamento con il Milan. I biancocelesti ci sono Come riferito dal Corriere della Sera, le trattative per il rinnovo di Alessio ...

Calciomercato Serie C, Renate: preso lo svincolato Tedeschi Corriere dello Sport.it Malagò 'Lotito-Gravina? Questione interna al calcio' (ANSA) - ROMA, 06 OTT - "E' una partita tutta all'interno del mondo del calcio". E' il commento del presidente del Coni Giovanni Malagò, a margine del raduno delle Fiamme Oro, sulla lettera di ...

Foggia, il presidente Canonico è furioso: “Ancora una multa, ora basta!” Dopo la gara di domenica contro il Messina è arrivata un'altra pesante multa (4.000 euro) per il Foggia dal Giudice Sportivo di Serie C, dato il comportamento dei tifosi rossoneri sugli spalti dello s ...

Il centrocampista mancino, che prenderà la maglia numero 16, resta in Veneto dopo l'ultima stagione giocata inC con la maglia del Padova . In carriera, Halfredsson, ha finora messo a referto ...Lazio, ancora lontana la firma del difensore sul prolungamento con il Milan. I biancocelesti ci sono Come riferito dal Corriere della Sera, le trattative per il rinnovo di Alessio ...(ANSA) - ROMA, 06 OTT - "E' una partita tutta all'interno del mondo del calcio". E' il commento del presidente del Coni Giovanni Malagò, a margine del raduno delle Fiamme Oro, sulla lettera di ...Dopo la gara di domenica contro il Messina è arrivata un'altra pesante multa (4.000 euro) per il Foggia dal Giudice Sportivo di Serie C, dato il comportamento dei tifosi rossoneri sugli spalti dello s ...