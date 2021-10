Battlefield 2042: l’edizione digitale del gioco per PS5 e Xbox Series X e S includerà anche una versione per le console last-gen (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Electronic Arts ha aggiornato i contenuti l’edizione digitale standard di Battlefield 2042 per PS5 e Xbox Series X/S. Quest’ultima includerà anche una versione last-gen del gioco La funzione “Cross-Gen Bundle”, che offre ai giocatori l’accesso digitale a Battlefield 2042 sia su PS4 che su PS5, o su Xbox One e Xbox Series X/S, era precedentemente limitata alle più costose edizioni Gold e Ultimate del gioco. Ora, fortunatamente, sembrerebbe che Electronic Arts e DICE si siano rese conto che la scelta non è stata apprezzata dalla community videoludica ed ecco, quindi, che c’è stato un ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Electronic Arts ha aggiornato i contenutistandard diper PS5 eX/S. Quest’ultimauna-gen delLa funzione “Cross-Gen Bundle”, che offre ai giocatori l’accessosia su PS4 che su PS5, o suOne eX/S, era precedentemente limitata alle più costose edizioni Gold e Ultimate del. Ora, fortunatamente, sembrerebbe che Electronic Arts e DICE si siano rese conto che la scelta non è stata apprezzata dalla community videoludica ed ecco, quindi, che c’è stato un ...

