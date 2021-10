Arriva la Giornata nazionale dello Spazio (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Quasi tutto pronto per l’istituzione della Giornata nazionale dello Spazio. Ierip, il Consiglio dei ministri presieduto da Mario Draghi è stato sentito sul tema su proposta del ministro Vittorio Colao, delegato ad agosto dallo stesso premier per le politiche spaziali e aerospaziali. Bisognerà passare per un’apposita delibera. Il giorno scelto è il 16 dicembre, in ricordo del lancio del primo satellite italiano, il San Marco, che permise all’Italia di diventare il terzo Paese al mondo a superare l’atmosfera dopo Stati Uniti e Unione sovietica. Il satellite partì dalla celebre base Nasa di Wallops Island, negli Usa, il 15 dicembre del 1964. Il tema è a Palazzo Chigi da mesi. A giugno, in occasione della prima riunione del Comitato interministeriali per le politiche spaziali nell’era Draghi, era Arrivato ... Leggi su formiche (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Quasi tutto pronto per l’istituzione della. Ierip, il Consiglio dei ministri presieduto da Mario Draghi è stato sentito sul tema su proposta del ministro Vittorio Colao, delegato ad agosto dallo stesso premier per le politiche spaziali e aerospaziali. Bisognerà passare per un’apposita delibera. Il giorno scelto è il 16 dicembre, in ricordo del lancio del primo satellite italiano, il San Marco, che permise all’Italia di diventare il terzo Paese al mondo a superare l’atmosfera dopo Stati Uniti e Unione sovietica. Il satellite partì dalla celebre base Nasa di Wallops Island, negli Usa, il 15 dicembre del 1964. Il tema è a Palazzo Chigi da mesi. A giugno, in occasione della prima riunione del Comitato interministeriali per le politiche spaziali nell’era Draghi, erato ...

