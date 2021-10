All-in Paratici per il big: super scambio a gennaio con l’Inter (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il calciomercato dell’Inter, a gennaio, può vedere un clamoroso scambio con il Tottenham: offerta per il big La vittoria sul Sassuolo tiene l’Inter a 4 punti di distanza dal Napoli… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il calciomercato del, a, può vedere un clamorosocon il Tottenham: offerta per il big La vittoria sul Sassuolo tienea 4 punti di distanza dal Napoli… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Domenico1oo777 : RT @JuveReTransfers: 'Dusan #Vlahovic ha comunicato di non voler rinnovare il contratto in scadenza 2023. La Juventus è intenzionata a fare… - JuveReTweet : RT @JuveReTransfers: 'Dusan #Vlahovic ha comunicato di non voler rinnovare il contratto in scadenza 2023. La Juventus è intenzionata a fare… - JuveReTransfers : 'Dusan #Vlahovic ha comunicato di non voler rinnovare il contratto in scadenza 2023. La Juventus è intenzionata a f… - franpiace : @SCUtweet Ma pure all’estero chi spende un sacco di soldi a gennaio per Vlahovic ? Forse solo il Tottenham (quindi… - DiscepoloM : @FrancescoOrdine Ma infatti tenerlo in Italia è al limite dell'impossibile, tra l'altro stiamo parlando di un gioca… -

Ultime Notizie dalla rete : All Paratici Icardi Tottenham, idea per gennaio: Paratici ancora sul suo pupillo Mauro Icardi potrebbe lasciare il PSG già a gennaio: sulle tracce dell'attaccante c'è Fabio Paratici, sempre attento all'argentino Il Tottenham ha ritrovato Harry Kane ma Nuno Espirito Santo potrebbe aver bisogno di un rinforzo in attacco per competere ad alti livelli in tutte le ...

Calciomercato Juventus, il piano per Vlahovic - Cash e scambio ... che ha confermato che alla fine della stagione Vlahovic lascerà la Fiorentina, ha sicuramente messo fermento alla Juventus, che sta cercando di capire come poter arrivare all'attaccante. Sì, Dusan è ...

Icardi Tottenham, idea per gennaio: Paratici ancora sul suo pupillo Calcio News 24 All-in Paratici per il big: super scambio a gennaio con l’Inter Il calciomercato dell’Inter, a gennaio, può vedere un clamoroso scambio con il Tottenham: offerta per il big. Fabio Paratici © . La vittoria sul Sassuolo tiene lIn ...

Mercato Juventus: novità su Mauro Icardi I bianconeri continuano a seguire il giocatore, ma si intromettono il Tottenham e Fabio Paratici. Mauro Icardi alla ricerca di una nuova squadra a gennaio. Secondo le indiscrezioni riportate dai tablo ...

