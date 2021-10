Al via con le Mad anche per iscritti in Graduatoria… Docenti.it (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Arriva il passo indietro del Miur sulla nota emanata mesi fa, riguardo MAD e GPS. Emanata la nota che permette ai Docenti iscritti in Graduatoria GPS e graduatorie di istituto la possibilità di inviare la Messa a Disposizione. La nota del 27 settembre 2021 emanata dal Ministero autorizza i Docenti già inseriti in GPS o graduatorie di istituto a L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Arriva il passo indietro del Miur sulla nota emanata mesi fa, riguardo MAD e GPS. Emanata la nota che permette aiin Graduatoria GPS e graduatorie di istituto la possibilità di inviare la Messa a Disposizione. La nota del 27 settembre 2021 emanata dal Ministero autorizza igià inseriti in GPS o graduatorie di istituto a L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : via con San Bruno, il professore che trovò Dio nella solitudine ...confratelli devono essere pronti alla durezza di una vita che egli insegna col consiglio e con ... esperto di cose curiali, potrebbe diventare vescovo per la via onesta dei meriti, ora che papa Gregorio ...

Prontuario per la Milano segreta, tra luoghi e locali nascosti Ve ne sveliamo solo alcuni, con la stessa raccomandazione con cui questo viaggio in giro per la città ha avuto inizio: non raccontatelo troppo in giro. Via Lincoln, zona Cinque giornate. Qui si ...

Al via screening con tamponi salivari in scuole del Ragusano Orizzonte Scuola Beach finals: azzurri al via con Carambula-Rossi e Menegatti-Gottardi È terminato il conto alla rovescia per l’inizio delle Sardinia Beach Finals, ultimo appuntamento del calendario internazionale di beach volley. Saranno tre le coppie tricolori presenti a Cagliari pres ...

Spaccata al bar: via con soldi, sigarette e cambiamonete Ennesima spaccata al bar-tabaccheria "Anna" a Camnago, frazione di Lentate: ladri in fuga con soldi, sigarette e cambiamonete.

