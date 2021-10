Al via a Salerno l’“Art Academy” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) di Vincenzo Leone “Saremo alberi”, assieme ad “Incantastorie”, presentano: “Art Academy”, presso il centro pastorale S. Giuseppe, in via Guido Vestuti. L’idea è quella di un contenitore, dove rendere l’Arte viva e pulsante in ogni sua vibrazione. Lucia Giunto di “Incantastorie”, spiega: “Il progetto è molto ampio e contiene tantissime discipline. Durante la pausa Covid, ho avuto modo di potermi concentrare sull’organizzazione. L’idea nasce da un sodalizio con i ragazzi di saremo alberi. Siamo amici d’infanzia e ritrovarsi a collaborare in questo contesto è emozionante perché la cultura ci accomuna. Insieme ci siamo sentiti forti. Grazie a Don Sabatino Naddeo, parroco della parrocchia di Santa Margherita a Pastena, è stato possibile trovare lo spazio necessario allo svolgimento dei corsi. Questo potrebbe essere un motore, un punto di forza anche per il ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 6 ottobre 2021) di Vincenzo Leone “Saremo alberi”, assieme ad “Incantastorie”, presentano: “Art”, presso il centro pastorale S. Giuseppe, in via Guido Vestuti. L’idea è quella di un contenitore, dove renderee viva e pulsante in ogni sua vibrazione. Lucia Giunto di “Incantastorie”, spiega: “Il progetto è molto ampio e contiene tantissime discipline. Durante la pausa Covid, ho avuto modo di potermi concentrare sull’organizzazione. L’idea nasce da un sodalizio con i ragazzi di saremo alberi. Siamo amici d’infanzia e ritrovarsi a collaborare in questo contesto è emozionante perché la cultura ci accomuna. Insieme ci siamo sentiti forti. Grazie a Don Sabatino Naddeo, parroco della parrocchia di Santa Margherita a Pastena, è stato possibile trovare lo spazio necessario allo svolgimento dei corsi. Questo potrebbe essere un motore, un punto di forza anche per il ...

Advertising

inforcampania : SALERNO - SABATO PROSSIMO AL TEATRO DEL GIULLARE 'STORIE DI LUI' DI ANDREA BLOISE - inforcampania : VIETRI SUL MARE - TORNA A VILLA GUARIGLIA LA 'FESTA DEI BOCCALI' - pianainforma : Salerno, immissione Canonica del nuovo Parroco Don Pasquale Cristiani - - salernonotizie : Salerno: sospensione idrica programmata giovedì in Via Croce - inforcampania : SALERNO - PROVENZA (M5S): PARTE DA SUBITO LA NOSTRA PROPOSTA ,UNA NUOVA STAGIONE PER LA CITTA' -

Ultime Notizie dalla rete : via Salerno Salerno, operazione antimafia: eseguito sequestro patrimoniale di ingente valore Dalle prime ore di questa mattina, i Finanzieri del Comando Provinciale di Salerno sono impegnati nell'esecuzione di un provvedimento cautelare patrimoniale di ingente valore, ... in via Duomo 21, alla ...

Guasto sulle linee ferroviarie Roma Napoli e Roma Nettuno: gli aggiornamenti sul ripristino Altri InterCity Giorno e tutti gli InterCity Notte percorrono l'itinerario via Cassino con maggiori ...25) - Torino Porta Nuova (16:55), oggi non ferma ad Aversa, Formia e Latina; ? ICN 35326 Salerno (...

Al via la quinta edizione del Salerno Boat Show Agenzia ANSA Antimafia, blitz della guardia di finanza in provincia di Salerno . Dalle prime ore di questa mattina, i Finanzieri del Comando Provinciale di Salerno sono impegnati nell’esecuzione di un provvedimento cautelare patrimoniale di ingente valore, emesso ai sensi del Co ...

Salerno, operazione antimafia: eseguito sequestro patrimoniale di ingente valore StampaDalle prime ore di questa mattina, i Finanzieri del Comando Provinciale di Salerno sono impegnati nell’esecuzione di un provvedimento cautelare patrimoniale di ingente valore, emesso ai sensi de ...

Dalle prime ore di questa mattina, i Finanzieri del Comando Provinciale disono impegnati nell'esecuzione di un provvedimento cautelare patrimoniale di ingente valore, ... inDuomo 21, alla ...Altri InterCity Giorno e tutti gli InterCity Notte percorrono l'itinerarioCassino con maggiori ...25) - Torino Porta Nuova (16:55), oggi non ferma ad Aversa, Formia e Latina; ? ICN 35326(.... Dalle prime ore di questa mattina, i Finanzieri del Comando Provinciale di Salerno sono impegnati nell’esecuzione di un provvedimento cautelare patrimoniale di ingente valore, emesso ai sensi del Co ...StampaDalle prime ore di questa mattina, i Finanzieri del Comando Provinciale di Salerno sono impegnati nell’esecuzione di un provvedimento cautelare patrimoniale di ingente valore, emesso ai sensi de ...