Voto in Calabria: Mimmo Lucano non è stato eletto al consiglio regionale (Di martedì 5 ottobre 2021) Non entrerà nel consiglio regionale della Calabria Domenico Lucano, l’ex sindaco di Riace famoso per le politiche d’accoglienza dei migranti, condannato nei giorni scorsi a oltre 13 anni di reclusione a conclusione del processo “Xenia”. Lucano era capolista nelle tre circoscrizioni elettorali regionali della lista di sinistra “Un’altra Calabria è possibile” che nel simbolo proponeva il suo volto e sosteneva il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, nella corsa alla presidenza, vinta con ampio margine sugli avversari da Roberto Occhiuto, candidato del centro-destra. La lista di Lucano ha preso oltre 18mila voti, il 2,3% quindi sotto soglia di sbarramento del 4% prevista dalla legge elettorale ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 5 ottobre 2021) Non entrerà neldellaDomenico, l’ex sindaco di Riace famoso per le politiche d’accoglienza dei migranti, condannato nei giorni scorsi a oltre 13 anni di reclusione a conclusione del processo “Xenia”.era capolista nelle tre circoscrizionirali regionali della lista di sinistra “Un’altraè possibile” che nel simbolo proponeva il suo volto e sosteneva il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, nella corsa alla presidenza, vinta con ampio margine sugli avversari da Roberto Occhiuto, candidato del centro-destra. La lista diha preso oltre 18mila voti, il 2,3% quindi sotto soglia di sbarramento del 4% prevista dalla leggerale ...

brandobenifei : Un fortissimo in bocca al lupo ai candidati del @pdnetwork e della coalizione di csx. Sfide importanti in tante ci… - you_trend : ?? Aprono ora i seggi in 1.192 comuni italiani per le elezioni amministrative. Si vota anche per le regionali in Cal… - Nerone_Nerone : @Misurelli77 Diciamo che siete creativi, a Milano la Lega con tutta la destra prende la scoppola mentre vince in Ca… - DeCanestra : RT @iltrumpo: Forza Italia, che perde ovunque, in Calabria è il primo partito. Ma non c’entra nulla il voto clientelare. Me l’ha detto mio… - BenitoAtos : RT @iltrumpo: Forza Italia, che perde ovunque, in Calabria è il primo partito. Ma non c’entra nulla il voto clientelare. Me l’ha detto mio… -