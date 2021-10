Vlahovic e gli altri | club ostaggio di calciatori e procuratori

Leggi su panorama

(Di martedì 5 ottobre 2021) Alla fine Rocco Commisso si è dovuto arrendere: Dusan, la sua stellina classe 2000 pescata nel Partizan quando era poco più che adolescente ed esplosa a Firenze nell'ultimo anno e mezzo, non rinnoverà con la Fiorentina. Se ne va, come è da decidere. Di sicuro un addio che fa male al cuore e alle casse del magnate calabrese che sta cercando di riportare la Viola ai fasti di un tempo e che aveva pensato di fare del centravanti la pietra angolare su cui fondare il progetto. O, almeno, renderlo una carta da giocare sul mercato incassando il giusto per un giocatore dalle enormi potenzialità su cui mezza Europa ha messo gli occhi. Invece nulla. Dopo mesi di tira e mollaha fatto sapere che non firmerà alcun rinnovo. Mancando 21 mesi alla scadenza del contratto la Fiorentina si trova da qui in poi con le mani legate. O lo cederà in tutta ...