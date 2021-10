Unical prima per i servizi agli studenti | si conferma ai vertici tra i grandi atenei

(Di martedì 5 ottobre 2021) La nuova edizione del Rapporto Censis dedicato alle Università italianel’tra i miglioridel Paese. Il campus resta infatti stabile al quarto posto della classifica deie vede migliorare il proprio punteggio complessivo che passa dall’89,5 del 2020 a 90,2. Perugia, che guida la classifica, ha una media di 93,3. L’Università della Calabriaperò ilto assoluto tra tutti glistatali per iper gli: l’indicatore, che fa riferimento ai pasti garantiti, alle residenze e ai contributi alloggi, assegna all’anche quest’anno il punteggio massimo di 110. La performance dell’, inoltre, migliora per le voci ...

Come Federica, 23 anni, studentessa di giurisprudenza all': "Purtroppo noi calabresi ci ... "Non si candidano inpersona i boss, ma giovani sui quali non si può dire nulla, un problema che ...... e dintorni, non sanno niente di Ulisse, a parte aver visto i film, uscendo peròdella scena ... Non è colpa mia se la Calabria " Regione ein testa, e i filosofi!!! " se ne sbattono di ...La nuova edizione del Rapporto Censis dedicato alle Università italiane conferma l’Unical tra i migliori atenei del Paese. Il campus resta infatti stabile al ...«L’esperienza di Riace – scrivono – è stata oggetto di ricerca e di studio da parte di molte/i di noi, e ha mostrato negli anni una capacità inedita di coniugare giustizia, accoglienza e sviluppo. «Fi ...