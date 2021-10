Thiem | ' Niente operazione al polso | mi preparo per la prossima stagione'

Advertising

FedeCocchi : Buone notizie per #Thiem niente operazione al polso 'Sono molto ottimista' -

Ultime Notizie dalla rete : Thiem Niente

La Gazzetta dello Sport

Tra crisi tecnica e crollo delle motivazioni seguito alla vittoria del primo, e finora unico, Slam della carriera a New York 2020, Dominicha passato un 2021 da dimenticare. Crisi personale a inizio anno "Ho raggiunto l'obiettivo della vita e ora mi sento svuotato" e poi un infortunio che rischiava di fargli perdere molto più tempo ...Il campione degli Us Open 2020: "Devo riprendere, la racchetta mi manca" ROMA - Dominicnon dovrà operarsi al polso destro, infortunatosi lo scorso giugno durante il torneo di Maiorca. Il 28enne tennista austriaco, che dopo aver rinunciato a Wimbledon e ai Giochi Olimpici di Tokyo ...ROMA (ITALPRESS) - Dominic Thiem non dovra' operarsi al polso destro, infortunatosi lo scorso giugno durante il torneo di Maiorca. Il 28enne tennista austriaco, che dopo aver rinunciato a Wimbledon e ...Sarà dunque un torneo senza numeri uno nelle due classifiche mondiali, dal momento che anche l’australiana Ashleigh Barty non scenderà in campo nel WTA 1000 Da parte sua, Djokovic, con una breve nota ...