Roma, massacrata di botte per la fila al bagno: 30enne finisce in coma (Di martedì 5 ottobre 2021) Si trova in coma farmacologico, la ragazza picchiata a sangue nel bagno del Planet, in via del Commercio. A far luce su quanto accaduto quella tragica notte del 26 settembre sono stati i poliziotti del commissariato Colombo, che attualmente stanno indagando sulla questione. Le due responsabili, individuate in poco tempo dagli agenti, ora dovranno rispondere del pesante reato di tentato omicidio. Leggi anche: Spendono tutto in droga e lasciano le bambine senza cibo né cure: indagati i genitori La vittima – secondo quanto racconta il Messaggero – è una giovane donna, 30enne, di origine Sudamericane che quella sera aveva deciso, come tanti altri, di passare una serata all'interno del locale a Ostiense. Nessuno avrebbe potuto immaginare che, proprio davanti i bagni, si sarebbe verificato un episodio simile.

