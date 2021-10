Nel secondo trimestre Pil +17,2% su anno (Di martedì 5 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Nel secondo trimestre del 2021 il prodotto interno lordo, espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2015, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è aumentato del 2,7% rispetto al trimestre precedente e del 17,2% nei confronti del secondo trimestre del 2020. E' quanto rileva l'Istat, ricordando che la stima della crescita congiunturale del Pil diffusa il 31 agosto 2021 era stata del 2,7% mentre quella tendenziale era stata del 17,3%. Il secondo trimestre del 2021 ha avuto una giornata lavorativa in più del trimestre precedente e una giornata lavorativa in più rispetto al secondo trimestre del 2020. La variazione acquisita per il 2021 è pari a 4,7%. ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 5 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Neldel 2021 il prodotto interno lordo, espresso in valori concatenati condi riferimento 2015, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è aumentato del 2,7% rispetto alprecedente e del 17,2% nei confronti deldel 2020. E' quanto rileva l'Istat, ricordando che la stima della crescita congiunturale del Pil diffusa il 31 agosto 2021 era stata del 2,7% mentre quella tendenziale era stata del 17,3%. Ildel 2021 ha avuto una giornata lavorativa in più delprecedente e una giornata lavorativa in più rispetto aldel 2020. La variazione acquisita per il 2021 è pari a 4,7%. ...

