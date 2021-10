Mimmo Lucano fuori dal Consiglio regionale: l’immigrazionista non supera lo sbarramento (Di martedì 5 ottobre 2021) Catanzaro, 5 ott – Mimmo Lucano non entra in Consiglio regionale in Calabria: l’ex simbolo dell’accoglienza, il “campione” dell’immigrazionismo non supera la soglia di sbarramento. La legge Severino dunque non c’entra niente: l’ex sindaco di Riace, condannato in primo grado a 13 anni e due mesi per vari reati tra cui favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, non ha preso abbastanza voti. Mimmo Lucano fuori dal Consiglio regionale: non supera lo sbarramento Impresentabile dunque, ma non secondo la legge, ma secondo la volontà degli elettori calabresi. La lista di Mimmo Lucano “Un’altra Calabria è possibile” infatti si è ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 5 ottobre 2021) Catanzaro, 5 ott –non entra inin Calabria: l’ex simbolo dell’accoglienza, il “campione” dell’immigrazionismo nonla soglia di. La legge Severino dunque non c’entra niente: l’ex sindaco di Riace, condannato in primo grado a 13 anni e due mesi per vari reati tra cui favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, non ha preso abbastanza voti.dal: nonloImpresentabile dunque, ma non secondo la legge, ma secondo la volontà degli elettori calabresi. La lista di“Un’altra Calabria è possibile” infatti si è ...

