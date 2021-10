Milano Wine Week, dalla app W alla Wine Boat tutte le novità dell’edizione 2021 (Di martedì 5 ottobre 2021) E’ l’edizione della digitalizzazione quella che si è aperta per la Milano Wine Week. Prova ne è la nuova App battezzata W (come Wine, ma anche come World, inclusiva di tutto ciò che ruota intorno al mondo del vino), tramite la quale sarà possibile creare un itinerario su misura dei propri interessi, pianificato nei dettagli e capace di interagire con i luoghi e gli eventi della manifestazione. Inoltre, grazie alla digitalizzazione di tutte le carte vino, Milano diverrà la prima città al mondo nella quale si potrà scegliere dove andare a cena in funzione dell’etichetta vinicola che si desidera consumare. E digitali saranno anche le masterclass in programma a Palazzo Bovara che potranno essere seguite in contemporanea in diretta, oppure ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 5 ottobre 2021) E’ l’edizione della digitalizzazione quella che si è aperta per la. Prova ne è la nuova App battezzata W (come, ma anche come World, inclusiva di tutto ciò che ruota intorno al mondo del vino), tramite la quale sarà possibile creare un itinerario su misura dei propri interessi, pianificato nei dettagli e capace di interagire con i luoghi e gli eventi della manifestazione. Inoltre, graziedigitalizzazione dile carte vino,diverrà la prima città al mondo nella quale si potrà scegliere dove andare a cena in funzione dell’etichetta vinicola che si desidera consumare. E digitali saranno anche le masterclass in programma a Palazzo Bovara che potranno essere seguite in contemporanea in diretta, oppure ...

Advertising

fisco24_info : Milano Wine Week, dalla app W alla Wine Boat tutte le novità dell'edizione 2021: E' l’edizione della digitalizzazio… - PR_VINO : Oggi pranzo a Milano con i giornalisti internazionali in visita per la Milano Wine Week. Un brindisi al mondo del v… - fisco24_info : A Milano Wine Week 1.500 produttori per lanciare un forte messaggio di ripresa: Il mondo del vino ha preso casa a M… - saporicondivisi : Milano Wine Week, gli appuntamenti food da non perdere. - Gazzettadmilano : Milano Wine Week, gli appuntamenti food da non perdere. -