Mattino 5 speciale elezioni: Vecchi in solitaria, Federica Panicucci in panchina (Di martedì 5 ottobre 2021) Una giornata di riposo per Federica Panicucci che oggi è stata assente da Mattino 5. Il motivo? Mediaset ha deciso di dare spazio a Francesco Vecchi per una puntata totalmente incentrata totalmente sui risultati delle elezioni amministrative 2021. La puntata speciale è iniziata come sempre alle 8,45 per una mattina quindi all’insegna delle interviste e delle ultime notizie dai seggi ( in alcune città non ci sono ancora i risultati definitivi, come ad esempio a Roma, si sa che si andrà al ballottaggio ma le percentuali non sono ancora quelle definitive). Una scelta in linea con la nuova “Mediaset” che punta tanto all’informazione ma parecchio singolare se si pensa che ieri, le ultime notizie, quelle più interessanti sul voto, sono state date da Rete 4 e che su Canale 5 per tutto il ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 5 ottobre 2021) Una giornata di riposo perche oggi è stata assente da5. Il motivo? Mediaset ha deciso di dare spazio a Francescoper una puntata totalmente incentrata totalmente sui risultati delleamministrative 2021. La puntataè iniziata come sempre alle 8,45 per una mattina quindi all’insegna delle interviste e delle ultime notizie dai seggi ( in alcune città non ci sono ancora i risultati definitivi, come ad esempio a Roma, si sa che si andrà al ballottaggio ma le percentuali non sono ancora quelle definitive). Una scelta in linea con la nuova “Mediaset” che punta tanto all’informazione ma parecchio singolare se si pensa che ieri, le ultime notizie, quelle più interessanti sul voto, sono state date da Rete 4 e che su Canale 5 per tutto il ...

Advertising

GerardLDonadoni : RT @migliaccio31: @GerardLDonadoni @yianniseinstein @cmont4560 @farinaveronica4 @DavLucia @renatoantares50 @Petra71301259 @marialves53 @Pao… - henrirousseau12 : RT @migliaccio31: @GerardLDonadoni @yianniseinstein @cmont4560 @farinaveronica4 @DavLucia @renatoantares50 @Petra71301259 @marialves53 @Pao… - migliaccio31 : @GerardLDonadoni @yianniseinstein @cmont4560 @farinaveronica4 @DavLucia @renatoantares50 @Petra71301259… - biancacle : RT @mattinodinapoli: Ecco la prima pagina del Mattino in edicola OFFERTA SPECIALE Solo 9€ al mese per 1 anno Scopri qui la promo speciale h… - mattinodinapoli : Ecco la prima pagina del Mattino in edicola OFFERTA SPECIALE Solo 9€ al mese per 1 anno Scopri qui la promo special… -