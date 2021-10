Lo sport come un gioco per i più piccoli: Playist la serie di Nike che incoraggia all’attività fisica (Di martedì 5 ottobre 2021) La serie a episodi è giunta alla nona stagione Lo sport non solo in termini di agonismo. Lo sport è passione, divertimento e aggregazione anche per i più piccoli. Questo è il messaggio che vuole diffondere Playlist, serie Nike, disponibile su YouTube giunta alla nona stagione e lanciata due anni fa. “Volevamo mostrare ai bambini che fare sport, in fin dei conti, significa giocare – ha detto Jessa Moon, Global Brand Director di Nike Kids – Non è importante che si tratti di calcio, football o uno sport tradizionale, può essere un insieme di o qualcosa di totalmente diverso e insolito. Il nostro obiettivo era invogliare i bambini a muoversi in mille modi diversi, concentrandosi solo sul divertimento senza pensare a vincere o alla ... Leggi su 361magazine (Di martedì 5 ottobre 2021) Laa episodi è giunta alla nona stagione Lonon solo in termini di agonismo. Loè passione, divertimento e aggregazione anche per i più. Questo è il messaggio che vuole diffondere Playlist,, disponibile su YouTube giunta alla nona stagione e lanciata due anni fa. “Volevamo mostrare ai bambini che fare, in fin dei conti, significa giocare – ha detto Jessa Moon, Global Brand Director diKids – Non è importante che si tratti di calcio, football o unotradizionale, può essere un insieme di o qualcosa di totalmente diverso e insolito. Il nostro obiettivo era invogliare i bambini a muoversi in mille modi diversi, concentrandosi solo sul divertimento senza pensare a vincere o alla ...

