Letta: "La destra è battibile, e il centrodestra non c'è più" (Di martedì 5 ottobre 2021) "La destra è battibile". Così il segretario del Pd Enrico Letta ha commentato il risultato delle elezioni comunali in cui il centrosinistra ha largamente prevalso, conquistando al primo turno Milano, ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 5 ottobre 2021) "La". Così il segretario del Pd Enricoha commentato il risultato delle elezioni comunali in cui il centrosinistra ha largamente prevalso, conquistando al primo turno Milano, ...

Advertising

Agenzia_Ansa : ELEZIONI2021 | Enrico Letta vince nelle suppletive a Siena. 'Abbiamo dimostrato che la destra di può battere' #ANSA… - gaiatortora : Tre cose che mi hanno colpito in questo voto 1)il primo partito è l'astensione e non basterà destra o sinistra. 2)v… - sole24ore : Suppletive, larga vittoria a Siena per Enrico Letta: «Risultato straordinario, la destra è battibile»… - GiulioMDiGiulio : RT @mruspandini: Amministrative, Meloni: sfido pubblicamente Letta, se siete sicuri di battere la Destra torniamo subito al voto https://t.… - Simo07827689 : RT @erretti42: Ora sono tutti impegnati a scongiurare l’accordo Pd-5S. La destra( anche quella del Pd) vuole guidare il Paese indisturbata.… -