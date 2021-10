Le imprese terrorizzate dal caos green pass (Di martedì 5 ottobre 2021) Non c’è mica solo Carlo Bonomi in Confindustria. Mentre il presidente dell’associazione delle industrie si spella le mani per applaudire Draghi, e da tempo cavalca il destriero dell’obbligo di green pass sul lavoro, a Trento c’è chi alza il ditino per dire che col lasciapassare non sarà proprio tutto rose e fiori. Anzi. Il “problema” green pass Roberto Busato, direttore di Confindustria Trento, dialogando con La Presse nei giorni scorsi ha spiegato che l’obbligo di certificazione verde al lavoro, come previsto dal decreto legge in vigore dal 15 ottobre, sarà “un bel problema per le aziende“. Per carità, Busato condivide lo spirito di spingere i reticenti a vaccinarsi così da evitare chiusure in vista della stagione invernale. Anzi, guarda “tutti i giorni i numeri delle prenotazioni: l’aumento c’è e fa ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 5 ottobre 2021) Non c’è mica solo Carlo Bonomi in Confindustria. Mentre il presidente dell’associazione delle industrie si spella le mani per applaudire Draghi, e da tempo cavalca il destriero dell’obbligo disul lavoro, a Trento c’è chi alza il ditino per dire che col lasciaare non sarà proprio tutto rose e fiori. Anzi. Il “problema”Roberto Busato, direttore di Confindustria Trento, dialogando con La Presse nei giorni scorsi ha spiegato che l’obbligo di certificazione verde al lavoro, come previsto dal decreto legge in vigore dal 15 ottobre, sarà “un bel problema per le aziende“. Per carità, Busato condivide lo spirito di spingere i reticenti a vaccinarsi così da evitare chiusure in vista della stagione invernale. Anzi, guarda “tutti i giorni i numeri delle prenotazioni: l’aumento c’è e fa ...

