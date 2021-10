Ischia | prima sindaca a Serrara Fontana | “Ora Merkel torni a trovarci”

(Di martedì 5 ottobre 2021) Per lavoltaha un sindaco donna. Con il 60,71% delle preferenze, Irene Iacono è stata eletta sindaco del comune più piccolo dell’isola d’, 3mila abitanti in un territorio che va dalla cima del Monte Epomeo al Borgo Sant’Angelo, tra i luoghi più suggestivi dell’isola verde e meta preferita delle vacanze dell’ex cancelliera tedesca Angela. “Credo che si tratti di un voto rivoluzionario”, dichiara all’Adnkronos Irene Iacono. “Tranne una parentesi di un sindaco donna facente funzioni – spiega –è stata sempre amministrata da uomini e non veniva dato molto credito all’idea di un’amministrazione comunale guidata da una donna. E’ stata dura sia dal punto di vista culturale che dal punto di vista politico, ma alla fine il ...

