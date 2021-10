Il New York Times lancia una ‘bomba’ su Conte: “La Raggi penalizzata dal M5S, ma non uscirà di scena…” (Di martedì 5 ottobre 2021) “Gli elettori hanno clamorosamente bocciato” il tentativo di Virginia Raggi di farsi rieleggere a Roma. Lo scrive il New York Times, all’indomani dell’annuncio dei risultati del voto nella capitale, sottolineando che l’esponente del M5S, “salita al potere cinque anni fa promettendo un cambiamento, non è stata in grado di arginare il degrado dei servizi e della qualità della vita, che sono diventati un segno distintivo della capitale”. Al contrario, prosegue il Nyt, la Raggi – che è stata la prima donna a governare Roma e il sindaco più giovane – “è stata associata al declino della città, guadagnandosi – insieme al suo partito – una reputazione di incompetenza a livello nazionale”. Il New York Times boccia la “stella” Virginia Raggi La Raggi, insiste il ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 5 ottobre 2021) “Gli elettori hanno clamorosamente bocciato” il tentativo di Virginiadi farsi rieleggere a Roma. Lo scrive il New, all’indomani dell’annuncio dei risultati del voto nella capitale, sottolineando che l’esponente del M5S, “salita al potere cinque anni fa promettendo un cambiamento, non è stata in grado di arginare il degrado dei servizi e della qualità della vita, che sono diventati un segno distintivo della capitale”. Al contrario, prosegue il Nyt, la– che è stata la prima donna a governare Roma e il sindaco più giovane – “è stata associata al declino della città, guadagnandosi – insieme al suo partito – una reputazione di incompetenza a livello nazionale”. Il Newboccia la “stella” VirginiaLa, insiste il ...

Ultime Notizie dalla rete : New York Energia sempre più cara: gas verso 6 dollari dopo parole von der Leyen Prosegue il rally del gas naturale , che sulla piazza di New York ha raggiunto un valore di quasi i 6 dollari, nuovo record storico , a causa dei timori di una carenza delle scorte per la stagione invernale. Il future sul Henry Hub Natural gas balza del 3,4%...

Per Bank of America investiti 17 miliardi nel 2021 su blockchain e criptovalute Le azioni di Bank of America Corporation (BAC) sono quotate alla Borsa di New York, e nel corso del 2021 hanno guadagnato il 42%. BoA e lo sviluppo del nuovo asset class La sua recente ricerca ...

Aste: New York-Milano, è tempo di fotografare Corriere della Sera St. Regis Hotels, nuova struttura a Dubai St. Regis Hotels & Resorts, parte di Marriott International, ha annunciato l'apertura di The St. Regis Downtown, Dubai. Ultimo gioiello del raffinato portfolio globale, The St. Regis Downtown, Dubai p ...

Britney Spears dice sì al fidanzato, ma ha un problema: "Non so dove sposarmi" Britney Spears si sposa per davvero. Dopo che i giudici hanno stabilito che suo padre non sarà più il suo tutore, la cantante è volata in vacanza nella Polinesia francese con il suo fidanzato, il pers ...

