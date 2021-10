Guai in vista per Maksimovic, De Laurentiis lo porta in tribunale (Di martedì 5 ottobre 2021) Napoli, De Laurentiis porta in tribunale Maksimovic. Il difensore del Genoa è stato citato in giudizio dal presidente del Napoli. L’accusa nei suoi confronti è quella di aver preso parte assieme ad altri ex giocatori del club partenopeo al presunto ammutinamento verso Carlo Ancelotti risalente ad un paio di stagioni fa. DE Laurentiis porta IN tribunale MASKSIMOVIC Dopo aver agito contro Allan e Hysaj, ora il presidente del Napoli, De Laurentiis, pretende di fare altrettanto anche con Maksimovic, ricorrendo alle vie legali per ottenere dai suoi vecchi tesserati il corrispettivo della maxi-multa comminata nei loro confronti a causa di un comportamento ritenuto dannoso per la società. Lo spiega nei dettagli l’edizione ... Leggi su napolipiu (Di martedì 5 ottobre 2021) Napoli, Dein. Il difensore del Genoa è stato citato in giudizio dal presidente del Napoli. L’accusa nei suoi confronti è quella di aver preso parte assieme ad altri ex giocatori del club partenopeo al presunto ammutinamento verso Carlo Ancelotti risalente ad un paio di stagioni fa. DEINMASKSIMOVIC Dopo aver agito contro Allan e Hysaj, ora il presidente del Napoli, De, pretende di fare altrettanto anche con, ricorrendo alle vie legali per ottenere dai suoi vecchi tesserati il corrispettivo della maxi-multa comminata nei loro confronti a causa di un commento ritenuto dannoso per la società. Lo spiega nei dettagli l’edizione ...

