GF Vip, Sonia Bruganelli pronta a dire addio al reality (Di martedì 5 ottobre 2021) Sonia Bruganelli, insieme ad Adriana Volpe, sta attualmente affiancando nel ruolo di opinionista Alfonso Signorini, impegnato nella conduzione della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Un esperienza per lei completamente inedita che, pur entusiasmandola, sembra non averla convinta completamente. La moglie di Bonolis, infatti, si è detta poco disposta a replicare la sua avventura nel reality. Sonia Bruganelli, ultima esperienza al GF Vip Pungente, schietta, sincera e senza il timore di esprimere la sua opinione, anche quando poco popolare. Sonia Bruganelli sembra essere nata per ricoprire il ruolo di opinionista e, al Grande Fratello Vip, riesce sempre ad attirare l’attenzione, anche grazie alla sua rivalità con Adriana Volpe, che ha dato vita ad interessanti ... Leggi su dilei (Di martedì 5 ottobre 2021), insieme ad Adriana Volpe, sta attualmente affiancando nel ruolo di opinionista Alfonso Signorini, impegnato nella conduzione della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Un esperienza per lei completamente inedita che, pur entusiasmandola, sembra non averla convinta completamente. La moglie di Bonolis, infatti, si è detta poco disposta a replicare la sua avventura nel, ultima esperienza al GF Vip Pungente, schietta, sincera e senza il timore di esprimere la sua opinione, anche quando poco popolare.sembra essere nata per ricoprire il ruolo di opinionista e, al Grande Fratello Vip, riesce sempre ad attirare l’attenzione, anche grazie alla sua rivalità con Adriana Volpe, che ha dato vita ad interessanti ...

Advertising

zazoomblog : Gf Vip 6 Sonia Bruganelli svela quali consigli le dà Paolo Bonolis e ammette: “Nella vita ho pagato l’essere schiet… - IsaeChia : #GfVip 6, Sonia Bruganelli svela quali consigli le dà Paolo Bonolis e ammette: “Nella vita ho pagato l’essere schie… - HiPeople_2021 : -Sign up now and join the - infoitcultura : Aldo Montano attacca Sonia Bruganelli e il GF Vip/ 'Soleil senza salvataggi sarebbe in nomiation' - infoitcultura : Sonia Bruganelli fa una scelta sul GF Vip: “Non tutti possono permetterselo” -