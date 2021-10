GF Vip, la regia contro i concorrenti? “Massa di imbecilli…” Gli autori lasciano i microfoni accesi per errore (VIDEO) (Di martedì 5 ottobre 2021) In queste ore sta facendo il giro del web un VIDEO in cui si sente la regia del GF Vip pronunciare delle frasi poco carine, probabilmente riferite ai concorrenti. Gli autori hanno commesso una distrazione con i microfoni che gli sta costando molto cara. Gli abitanti della casa sono rimasti senza parole. Alcuni di loro L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di martedì 5 ottobre 2021) In queste ore sta facendo il giro del web unin cui si sente ladel GF Vip pronunciare delle frasi poco carine, probabilmente riferite ai. Glihanno commesso una distrazione con iche gli sta costando molto cara. Gli abitanti della casa sono rimasti senza parole. Alcuni di loro L'articolo proviene da KontroKultura.

