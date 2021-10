Fisco | tutte le scadenze per le rate della rottamazione ter | ultima chiamata per alcuni versamenti

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 5 ottobre 2021) Il mese di ottobre si apre con un’importante scadenza fiscale da segnare sul calendario, relativa alleter e del saldo e stralcio scadute a luglio 2020. Se non si rispetta tale scadenza, si perdono i beneficidefinizione agevolata, fa sapere l’Agenzia delle Entter, quando è il termine ultimo per effettuare il versamento Per leter, così come quelle relative al saldo e stralcio, scadute a luglio 2020 il termine ultimo fissato dalla legge era il 30 settembre 2021. Tuttavia, a causapandemia il Decreto Sostegni Bis ha aggiunto un margine di qualche giorno per procedere al versamento. La scadenza è dunque fissata al 5 ottobre 2021 e, in ...