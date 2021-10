Dall’inchiesta di Fanpage al consiglio Comunale: Chiara Valcepina è la terza più votata di Fratelli d’Italia (Di martedì 5 ottobre 2021) Nella giornata di ieri, la Procura di Milano a acquisito l’intero girato dell’inchiesta “Lobby Nera” di Fanpage. Oltre all’eurodeputato Carlo Fidanza, il filmato ha immortalato anche l’avvocato Chiara Valcepina che si era candidata a Milano proprio con Fratelli d’Italia. E la vasta eco mediatica – e il polverone conseguente – non sembra aver penalizzato la donna che, al netto del risultato delle urne, è stata eletta consigliera Comunale nel capoluogo meneghino. Chiara Valcepina conquista il seggio al consiglio Comunale di Milano La conferma è arrivata questa mattina, quando i dati ufficiali sono stati consolidati con tutte le preferenze espresse dagli elettori. Il più votato nelle liste di Fratelli ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 5 ottobre 2021) Nella giornata di ieri, la Procura di Milano a acquisito l’intero girato dell’inchiesta “Lobby Nera” di. Oltre all’eurodeputato Carlo Fidanza, il filmato ha immortalato anche l’avvocatoche si era candidata a Milano proprio con. E la vasta eco mediatica – e il polverone conseguente – non sembra aver penalizzato la donna che, al netto del risultato delle urne, è stata eletta consiglieranel capoluogo meneghino.conquista il seggio aldi Milano La conferma è arrivata questa mattina, quando i dati ufficiali sono stati consolidati con tutte le preferenze espresse dagli elettori. Il più votato nelle liste di...

