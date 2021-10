Covid, EMA valuterà rolling review pillola anti-Covid di Merck (Di martedì 5 ottobre 2021) (Teleborsa) – L’Agenzia europea del farmaco (EMA) valuterà nei prossimi giorni una rolling review del farmaco sperimentale di Merck & Co contro il Covid-19. Lo ha annunciato Marco Cavaleri, a capo della strategia vaccinale di EMA, durante una conferenza stampa il cui focus principale era fornire chiarimenti sul via libera arrivato ieriper la terza dose Pfizer e Moderna per le persone con sistema immunitario indebolito. “Valuteremo se iniziare una rolling review per questo farmaco nei prossimi giorni. E ovviamente, l’idea è di comprendere se i dati giustificano una simile rolling review“, ha detto Cavaleri, rispondendo a una domanda sul farmaco Merck. Secondo dati preliminari mostrati la scorsa ... Leggi su quifinanza (Di martedì 5 ottobre 2021) (Teleborsa) – L’Agenzia europea del farmaco (EMA)nei prossimi giorni unadel farmaco sperimentale di& Co contro il-19. Lo ha annunciato Marco Cavaleri, a capo della strategia vaccinale di EMA, durante una conferenza stampa il cui focus principale era fornire chiarimenti sul via libera arrivato ieriper la terza dose Pfizer e Moderna per le persone con sistema immunitario indebolito. “Valuteremo se iniziare unaper questo farmaco nei prossimi giorni. E ovviamente, l’idea è di comprendere se i dati giustificano una simile“, ha detto Cavaleri, rispondendo a una domanda sul farmaco. Secondo dati preliminari mostrati la scorsa ...

Advertising

Nat_Casatelli : RT @GiovaQuez: Cavaleri (Ema): “Nei prossimi giorni possiamo considerare se avviare una rolling review del farmaco orale anti-Covid (Merck)… - Nat_Casatelli : RT @GiovaQuez: Ema autorizza la terza dose del vaccino Moderna a partire dai 12 anni per i soggetti immunodepressi #Covid_19 - periodicodaily : RT @DaNotizie: EMA: solo il 32% dei farmaci disponibile in Bulgaria - Notizie Da Est #ema #bulgaria #covid @Billa42_ - sowmyasofia : RT @DaNotizie: EMA: solo il 32% dei farmaci disponibile in Bulgaria - Notizie Da Est #ema #bulgaria #covid @Billa42_ - occhio_notizie : L'#Ema ha iniziato a valutare una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio per l'anticorpo monoclonale… -