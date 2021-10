Covid, Astrazeneca chiede l’autorizzazione per anticorpi per prevenire la malattia sintomatica (Di martedì 5 ottobre 2021) L’annuncio che una combinazione di anticorpi riduceva del 77% il rischio di sviluppare il Covid sintomatico era stato dato lo scorso 20 agosto, oggi Astrazeneca – la società che commercializza il vaccino sviluppato dall’Università di Oxford – ha chiesto alla Food and Drug Administration (Fda) in Usa di autorizzare l’utilizzo di emergenza di un suo farmaco a base di anticorpi, utile a prevenire la malattia. Il farmaco, dal nome AZD7442, sarebbe la prima combinazione anticorpale a lunga azione a ricevere l’autorizzazione. Il trattamento può aiutare a proteggere coloro che hanno un sistema immunitario che non risponde in maniera adeguata al vaccino, ha spiegato Astrazeneca. L’ultima fase dei trial umani, dove più di tre quarti dei partecipanti erano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 ottobre 2021) L’annuncio che una combinazione diriduceva del 77% il rischio di sviluppare ilsintomatico era stato dato lo scorso 20 agosto, oggi– la società che commercializza il vaccino sviluppato dall’Università di Oxford – ha chiesto alla Food and Drug Administration (Fda) in Usa di autorizzare l’utilizzo di emergenza di un suo farmaco a base di, utile ala. Il farmaco, dal nome AZD7442, sarebbe la prima combinazione anticorpale a lunga azione a ricevere. Il trattamento può aiutare a proteggere coloro che hanno un sistema immunitario che non risponde in maniera adeguata al vaccino, ha spiegato. L’ultima fase dei trial umani, dove più di tre quarti dei partecipanti erano ...

