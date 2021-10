“Concorsi truccati”. Galli è indagato (Di martedì 5 ottobre 2021) Prima notizia: Massimo Galli è innocente. O almeno lo è per noi, che garantisti lo siamo e lo rimaniamo anche quando a finire sotto le grinfie dei Nas finisce un televirologo con cui non abbiamo mai avuto ottimi rapporti. La seconda notizia, invece, è che la procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati l’ex direttore del reparto di Malattie infettive dell’Ospedale Sacco meneghino. Roba di presunti Concorsi universitari truccati che coinvolgerebbero 33 persone, di cui 24 professori provenienti da Atenei di mezza Italia. Non entreremo nel merito delle accuse, visto che per ora restano teorie d’indagine dei procuratori, supportate da alcune intercettazioni, ma ancora tutte da provare. Nessuna goduria, insomma. Resta però la sorpresa per questo ennesimo colpo di scena di un autunno caldissimo sul fronte delle inchieste. Prima ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 5 ottobre 2021) Prima notizia: Massimoè innocente. O almeno lo è per noi, che garantisti lo siamo e lo rimaniamo anche quando a finire sotto le grinfie dei Nas finisce un televirologo con cui non abbiamo mai avuto ottimi rapporti. La seconda notizia, invece, è che la procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati l’ex direttore del reparto di Malattie infettive dell’Ospedale Sacco meneghino. Roba di presuntiuniversitariche coinvolgerebbero 33 persone, di cui 24 professori provenienti da Atenei di mezza Italia. Non entreremo nel merito delle accuse, visto che per ora restano teorie d’indagine dei procuratori, supportate da alcune intercettazioni, ma ancora tutte da provare. Nessuna goduria, insomma. Resta però la sorpresa per questo ennesimo colpo di scena di un autunno caldissimo sul fronte delle inchieste. Prima ...

Advertising

Adnkronos : #Galli indagato per concorsi truccati all’università. - Corriere : Concorsi universitari truccati, Massimo Galli indagato con altri professori per falso i... - HuffPostItalia : Concorsi truccati all'università, indagato il virologo Galli. Scontro con la Gismondo - euricona : #Galli indagato per concorsi truccati all università insieme ad altri Non è certo il primo caso Ma siamo sicuri che… - GiovannaCampi6 : RT @AlfioKrancic: -