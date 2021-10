Comunali, flop delle donne: ai ballottaggi solo uomini. E il Pd neanche le ha candidate (Di martedì 5 ottobre 2021) Roma, 5 ott – La politica non è donna. O almeno è questo il risultato che emerge dalle recenti elezioni Comunali, dove le donne hanno brillato per la loro assenza. L’allarme era già stato lanciato qualche giorno fa dal Corriere della Sera: «La corsa a sindaco parla maschile», aveva denunciato il quotidiano di via Solferino. Infatti, spiegava, «su 145 candidati solo 25 sono donne». Il dato si riferisce ai 17 comuni capoluogo delle Regioni a statuto ordinario. La percentuale è eloquente: «Appena il 17,2% rispetto all’82,8% degli uomini (120 in tutto)». La «fallocrazia» del Partito democratico Anche analizzando il dato dei partiti, inoltre, troviamo delle sorprese. Nei capoluoghi, infatti, il centrodestra ha presentato solo due candidati ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 5 ottobre 2021) Roma, 5 ott – La politica non è donna. O almeno è questo il risultato che emerge dalle recenti elezioni, dove lehanno brillato per la loro assenza. L’allarme era già stato lanciato qualche giorno fa dal Corriere della Sera: «La corsa a sindaco parla maschile», aveva denunciato il quotidiano di via Solferino. Infatti, spiegava, «su 145 candidati25 sono». Il dato si riferisce ai 17 comuni capoluogoRegioni a statuto ordinario. La percentuale è eloquente: «Appena il 17,2% rispetto all’82,8% degli(120 in tutto)». La «fallocrazia» del Partito democratico Anche analizzando il dato dei partiti, inoltre, troviamosorprese. Nei capoluoghi, infatti, il centrodestra ha presentatodue candidati ...

