Cerveteri con la Comunità Sant’Egidio in sostegno dei rifugiati dall’Afghanistan (Di martedì 5 ottobre 2021) Cerveteri – “Quanto è accaduto in questo 2021 in Afghanistan è molto più vicino di quanto si possa anche solo lontanamente immaginare. Il ritorno del regime talebano dopo il ritiro delle truppe statunitensi ha di colpo fatto tornare il paese indietro di 20anni. Le immagini che ci sono giunte nei primissimi giorni dall’Aeroporto di Kabul hanno scosso il mondo intero. Uomini e Donne, costretti ad una fuga disperata dalla propria terra in cerca di pace e altrettanto spesso a salutare per sempre i loro figli, lasciati nelle mani dei soldati presenti con la speranza di donargli un futuro migliore. Non possiamo e non dobbiamo rimanere inermi. Tramite l’attivazione dei corridoi umanitari, grazie al lavoro della Farnesina e delle tante realtà di volontariato, tanti di loro sono giunti in Italia, dove sono assistiti e accuditi in strutture protette. Ma c’è bisogno di essere ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 5 ottobre 2021)– “Quanto è accaduto in questo 2021 in Afghanistan è molto più vicino di quanto si possa anche solo lontanamente immaginare. Il ritorno del regime talebano dopo il ritiro delle truppe statunitensi ha di colpo fatto tornare il paese indietro di 20anni. Le immagini che ci sono giunte nei primissimi giorni dall’Aeroporto di Kabul hanno scosso il mondo intero. Uomini e Donne, costretti ad una fuga disperata dalla propria terra in cerca di pace e altrettanto spesso a salutare per sempre i loro figli, lasciati nelle mani dei soldati presenti con la speranza di donargli un futuro migliore. Non possiamo e non dobbiamo rimanere inermi. Tramite l’attivazione dei corridoi umanitari, grazie al lavoro della Farnesina e delle tante realtà di volontariato, tanti di loro sono giunti in Italia, dove sono assistiti e accuditi in strutture protette. Ma c’è bisogno di essere ...

