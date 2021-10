Caos a Cassino per Le Prove Tfa Sostegno | il Rettore si Scusa | L’Organizzazione è Stata un Disastro

Advertising

ProDocente : Tfa sostegno, è caos a Cassino tra svenimenti e test con il cellulare. Il rettore: “Chiediamo scusa” - orizzontescuola : Tfa sostegno, è caos a Cassino tra svenimenti e test con il cellulare. Il rettore: “Chiediamo scusa” -

Ultime Notizie dalla rete : Caos Cassino

Orizzonte Scuola

... allagamenti e danni in Liguria L'ALLARME Meteo,maltempo: Liguria, fiumi straripati e ... In corso la riprogrammazione dell'offerta commerciale con deviazione del traffico viae attivato un ...... esonda il fiume Letimbro nel Savonese ITALIA Foto L'ALLARME Meteo,maltempo: Liguria, fiumi ... In corso la riprogrammazione dell'offerta commerciale con deviazione del traffico viae ...Attimi di caos nella mattinata di venerdì a Torino per una rapina avvenuta in un supermercato di corso Grosseto.È successo letteralmente di tutto a Cassino per la prova preselettiva per l'amminissione al VI ciclo del TFA sostegno della scuola superiore.