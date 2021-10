Borsellino, la Cassazione conferma le condanne a boss e falsi pentiti per la strage di via D’Amelio (Di martedì 5 ottobre 2021) La Corte di Cassazione, chiamata ad esprimersi sulla sentenza d’appello per la strage di via D’Amelio in cui morì il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta, conferma le condanne all’ergastolo per i boss palermitani Salvatore Madonia e Vittorio Tutino e, per calunnia i falsi collaboratori di giustizia Calogero Pulci e Francesco Andriotta. È questa la decisione dei giudici della Quinta sezione penale al processo ‘Borsellino quater’ che hanno confermato la sentenza emessa dalla Corte d’assise d’appello di Caltanissetta nel novembre 2019. Per i due falsi pentiti, condannati in secondo grado a 10 anni ciascuno, la Cassazione ha deciso un lieve sconto di pena ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 5 ottobre 2021) La Corte di, chiamata ad esprimersi sulla sentenza d’appello per ladi viain cui morì il giudice Paoloe gli agenti della sua scorta,leall’ergastolo per ipalermitani Salvatore Madonia e Vittorio Tutino e, per calunnia icollaboratori di giustizia Calogero Pulci e Francesco Andriotta. È questa la decisione dei giudici della Quinta sezione penale al processo ‘quater’ che hannoto la sentenza emessa dalla Corte d’assise d’appello di Caltanissetta nel novembre 2019. Per i due, condannati in secondo grado a 10 anni ciascuno, laha deciso un lieve sconto di pena ...

Advertising

fattoquotidiano : Borsellino quater, il pg chiede la conferma in Cassazione delle condanne per il depistaggio di via D’Amelio: “Pagin… - rtl1025 : ??Il depistaggio delle indagini della strage di #ViaDAmelio con le falsità dichiarate dai finti pentiti, 'è una mos… - HuffPostItalia : Borsellino quater, Cassazione conferma le condanne - lc71488535 : RT @LaStampa: Borsellino quater, la Cassazione conferma le condanne per la strage e i depistaggi - SecolodItalia1 : Borsellino, la Cassazione conferma le condanne a boss e falsi pentiti per la strage di via D’Amelio… -