Weekend a Portopiccolo | fuga di relax perfetta anche in autunno e in inverno

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Il ritorno dalle ferie è il momento migliore per pensare alla prossima vacanza: è un pensiero felice, e tutti abbiamo bisogno di un pretesto per spezzare la routine casa-lavoro. Magari solo per qualche giorno, anche perché ci sono posti dove un fine settimana può valerne molti di più: sono quelli che conquistano il cuore per la loro bellezza e che permettono di dimenticare una vita che scorre troppo veloce riscoprendo il piacere di stare a contatto con la natura e di concentrarsi su stessi. Portopiccolo è uno di questi: un borgo meraviglioso incastonato nelle falesie della baia di Sistiana, sul golfo di Trieste.

...essere 'vetusti' e l'edizione 2021 apre all'innovazione con l'inserimento dellaMaxi ... l'equipaggio dell'oro olimpico a Tokyo, in programma venerdì 8 ottobre, e la presenza, nel, ...Domenica 11 luglio , nell'ambito del 'Whitedi', a Sistiana, alle 11.00, difronte allaArt Gallery, è in programma l'inaugurazione - organizzata in collaborazione ...