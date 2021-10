Viabilità Roma Regione Lazio del 04-10-2021 ore 11:30 (Di lunedì 4 ottobre 2021) Viabilità DEL 4 OTTOBRE 2021 ORE 11:20 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI DA FEDERICO DI LERNIA E DALLA SALA OPERATIVA DI ASTRAL INFOMOBILITÀ SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA SEGNALIAMO INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD CON CODE TRA TORRENOVA E IL BIVIO CON IL RACCORDO IN DIREZIONE Roma INCIDENTE ANCHE SULLA A12 Roma CIVITAVECCHIA CON RALLENTAMENTI TRA SANATA SEVERA E CIVITAVECCHIA SUD SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA PORTONACCIO E LA TANGNEZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO SU VIA CASSIA CODE A TRATTI TRA LA GIUSTINIANA E L’OLGIATA NEI DUE SENSI DI MARCIA CODE ANCHE SU VIA CASILINA ALL’ALTEZZA DI TORRE GAIA IN DIREZIONE Roma CODE A TRATTI SULLA TIBURTINA TRA TIVOLI TERME E TIVOLI ANCHE QUI, NELLE DUE DIREZIONI AL PROSSIMO ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 4 ottobre 2021)DEL 4 OTTOBREORE 11:20 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI DA FEDERICO DI LERNIA E DALLA SALA OPERATIVA DI ASTRAL INFOMOBILITÀ SERVIZIO DELLAIN APERTURA SEGNALIAMO INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONESUD CON CODE TRA TORRENOVA E IL BIVIO CON IL RACCORDO IN DIREZIONEINCIDENTE ANCHE SULLA A12CIVITAVECCHIA CON RALLENTAMENTI TRA SANATA SEVERA E CIVITAVECCHIA SUD SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA PORTONACCIO E LA TANGNEZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO SU VIA CASSIA CODE A TRATTI TRA LA GIUSTINIANA E L’OLGIATA NEI DUE SENSI DI MARCIA CODE ANCHE SU VIA CASILINA ALL’ALTEZZA DI TORRE GAIA IN DIREZIONECODE A TRATTI SULLA TIBURTINA TRA TIVOLI TERME E TIVOLI ANCHE QUI, NELLE DUE DIREZIONI AL PROSSIMO ...

