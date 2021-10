The Elder Scrolls Online: il DLC Deadlands ha una data d'uscita (Di lunedì 4 ottobre 2021) Elder Scrolls Online è una miniera d'oro ed è in continua espansione: dopo il DLC Blackwood in estate, si aggiungerà Deadlands che porterà i giocatori in una nuova area nel dominio di Mehrunes Dagon, le terre infuocate di The Burn, viaggiare verso The Sever, una landa devastata da tempeste e venti impetuosi. Inoltre potrete trovare la città di Fargrave. Secondo un post sul sito ufficiale di The Elder Scrolls Online, Deadlands sarà una "conclusione catastrofica" dell'avventura di Gates of Oblivion. Il lancio di Deadlands è previsto per il 1° novembre per PC/Mac e Stadia, mentre i giocatori su console dovranno attendere il 16 novembre. Ma arrivano ulteriori novità, soprattutto sulla lotteria Ax of Oblivion e sulla partnership in corso ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 4 ottobre 2021)è una miniera d'oro ed è in continua espansione: dopo il DLC Blackwood in estate, si aggiungeràche porterà i giocatori in una nuova area nel dominio di Mehrunes Dagon, le terre infuocate di The Burn, viaggiare verso The Sever, una landa devastata da tempeste e venti impetuosi. Inoltre potrete trovare la città di Fargrave. Secondo un post sul sito ufficiale di Thesarà una "conclusione catastrofica" dell'avventura di Gates of Oblivion. Il lancio diè previsto per il 1° novembre per PC/Mac e Stadia, mentre i giocatori su console dovranno attendere il 16 novembre. Ma arrivano ulteriori novità, soprattutto sulla lotteria Ax of Oblivion e sulla partnership in corso ...

