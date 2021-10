Tg, i casi Morisi e Fidanza atterrano sulla campagna per le amministrative (Di lunedì 4 ottobre 2021) I Tg dal 27 settembre al 1° ottobre – La settimana che precede il voto per le comunali si è caratterizzata da un inasprirsi delle tensioni tra i partiti dovuto, in larga parte, a due vicende giudiziarie che hanno toccato figure rilevanti dei principali schieramenti. Se in termini di aperture questi eventi non hanno scalzato – fatta eccezione per Tg4 – i temi dominanti di questa fase (Covid, economia, ecc.), l’acuirsi dello scontro politico si è tradotto in edizioni quanto mai schierate. Di fronte alle due inchieste che riguardano l’ex capo della comunicazione sui social della Lega, Luca Morisi, e da venerdì l’Eurodeputato di Fratelli d’Italia, Carlo Fidanza, i Tg Mediaset replicano con il mantra del “Centro-destra unito”, con il Tg5 che sorvola sulle inchieste e il Tg4 che vi dedica 3 aperture, evocando la teoria del complotto sia per ciò che riguarda ... Leggi su leurispes (Di lunedì 4 ottobre 2021) I Tg dal 27 settembre al 1° ottobre – La settimana che precede il voto per le comunali si è caratterizzata da un inasprirsi delle tensioni tra i partiti dovuto, in larga parte, a due vicende giudiziarie che hanno toccato figure rilevanti dei principali schieramenti. Se in termini di aperture questi eventi non hanno scalzato – fatta eccezione per Tg4 – i temi dominanti di questa fase (Covid, economia, ecc.), l’acuirsi dello scontro politico si è tradotto in edizioni quanto mai schierate. Di fronte alle due inchieste che riguardano l’ex capo della comunicazione sui social della Lega, Luca, e da venerdì l’Eurodeputato di Fratelli d’Italia, Carlo, i Tg Mediaset replicano con il mantra del “Centro-destra unito”, con il Tg5 che sorvola sulle inchieste e il Tg4 che vi dedica 3 aperture, evocando la teoria del complotto sia per ciò che riguarda ...

Advertising

elio_vito : Bravo Matteo, belle parole. Ma non hai detto lo stesso ai tanti ragazzi, definiti nel migliore dei casi “tossici”,… - marcocappato : Le energie delle forze dell'ordine e dei tribunali non devono più essere sprecate per stare dietro a casi come quel… - ilriformista : Simul stabunt, simul cadent, stanno insieme e cadranno insieme: la campagna elettorale ai tempi della pandemia e de… - LauraCarrese : RT @ArmoniosiAccent: Avviso per #Salvini e #Meloni adesso non uscitevene con la storiella che siete stati penalizzati dai casi Morisi e Fid… - Ale79Friul : RT @ArmoniosiAccent: Avviso per #Salvini e #Meloni adesso non uscitevene con la storiella che siete stati penalizzati dai casi Morisi e Fid… -