Tennis, Sinner: "Non mi interessa vincere ma migliorare. Atp Finals? Per adesso non ci penso" (Di lunedì 4 ottobre 2021) Neppure il tempo di godersi il successo a Sofia che è tempo di volare negli Stati Uniti per Jannik Sinner, impegnato nell'imminente Masters 1000 di Indian Wells. "E' stata una stagione fantastica, nonostante alti e bassi, normali alla mia età. Mi alleno duramente ogni giorno e con il tempo sto acquisendo sempre più fiducia in campo – ha detto l'altoatesino – Al momento posso essere soddisfatto, ma bisogna pensare al futuro. Una vittoria in più o in meno non fa la differenza. Ciò che conta davvero sono i progressi e migliorare quotidianamente". Inevitabile una domanda sulle Atp Finals di Torino, alla quale il classe 2001 ha risposto così: "La settimana cruciale sarà quella di Bercy, lì si deciderà tutto. Al momento non ci voglio pensare, è ancora lunga. Non so in che condizioni sono i miei diretti concorrenti, forse bisognerebbe ...

Coninews : ANCORA LUIIIIIIII! ???? Come un anno fa il #SofiaOpen2021 è di @janniksin! Il tennista altoatesino supera in finale… - SuperTennisTv : ?? ???? Back to back per Jannik #Sinner che si conferma Campione del Sofia Open! Sconfigge in finale Gael Monfils 6-3… - Coninews : Da Sofia... a Sofia. A meno di un anno dal primo trionfo in un torneo ATP @janniksin si conferma campione nella cap… - SkySport : Piatti a Sky Sport: 'Sinner è un predestinato al lavoro. Sarà pronto tra 2 anni'. VIDEO #SkyTennis #Tennis… - sportface2016 : Tennis, #Sinner: “Non mi interessa vincere ma migliorare. #AtpFinals? Per adesso non ci penso” -