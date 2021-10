Pete Doherty (irriconoscibile) sposa la storica compagna Katia de Vidas (Di lunedì 4 ottobre 2021) Quarantadue anni e un passato burrascoso che sembra ormai alle spalle. Pete Doherty infatti ha celebrato le sue nozze con la storica compagna Katia de Vidas, un matrimonio in segreto nel week end tra lo stupore dei pochi amici e parenti. Sono una coppia dal 2012, lei suona pianoforte e tastiera nella band Puta Madres di Doherty, e avevano ufficializzato il fidanzamento solo due giorni fa. La cerimonia si è svolta in Francia, in un hotel vicino alla spiaggia di Etretat, in Normandia, dove i neosposi vivono già da tre anni. I media britannici hanno rivelato che alle nozze c’erano pochi familiari e amici, tra cui la mamma di Pete, Jacqueline, e i membri dei Libertines che per l’occasione hanno suonato un vecchio successo What a waster. Anche la cugina di ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 4 ottobre 2021) Quarantadue anni e un passato burrascoso che sembra ormai alle spalle.infatti ha celebrato le sue nozze con lade, un matrimonio in segreto nel week end tra lo stupore dei pochi amici e parenti. Sono una coppia dal 2012, lei suona pianoforte e tastiera nella band Puta Madres di, e avevano ufficializzato il fidanzamento solo due giorni fa. La cerimonia si è svolta in Francia, in un hotel vicino alla spiaggia di Etretat, in Normandia, dove i neosposi vivono già da tre anni. I media britannici hanno rivelato che alle nozze c’erano pochi familiari e amici, tra cui la mamma di, Jacqueline, e i membri dei Libertines che per l’occasione hanno suonato un vecchio successo What a waster. Anche la cugina di ...

