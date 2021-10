Per Sallusti non sono loro ad essere fascisti ma Fanpage ad averli provocati (Di lunedì 4 ottobre 2021) Oggi Alessandro Sallusti sulle pagine di Libero attacca Fanpage per l’inchiesta Lobby Nera che ha portato all’apertura di indagini da parte della procura di Milano e all’autosospensione di Carlo Fidanza. “La differenza tra giornalismo e servizi segreti, la trappola ai politici di centrodestra” si intitola l’articolo del direttore di Libero che parla dei “padroni” dei giornalisti: “L’unica libertà che un giornalista può rivendicare è di scegliere su chi indagare e chi risparmiare. Ogni giornalista ha più padroni che sono chi gli paga lo stipendio, le sue idee, i suoi informatori. Non si scappa, ciò che configge con uno di questi tre elementi non diventerà mai una inchiesta giornalistica, neppure nelle testate più prestigiose e apparentemente indipendenti”. E chiama quello di Fanpage “giornalismo vigliacco” insinuando ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 4 ottobre 2021) Oggi Alessandrosulle pagine di Libero attaccaper l’inchiesta Lobby Nera che ha portato all’apertura di indagini da parte della procura di Milano e all’autosospensione di Carlo Fidanza. “La differenza tra giornalismo e servizi segreti, la trappola ai politici di centrodestra” si intitola l’articolo del direttore di Libero che parla dei “padroni” dei giornalisti: “L’unica libertà che un giornalista può rivendicare è di scegliere su chi indagare e chi risparmiare. Ogni giornalista ha più padroni chechi gli paga lo stipendio, le sue idee, i suoi informatori. Non si scappa, ciò che configge con uno di questi tre elementi non diventerà mai una inchiesta giornalistica, neppure nelle testate più prestigiose e apparentemente indipendenti”. E chiama quello di“giornalismo vigliacco” insinuando ...

