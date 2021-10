Luis Enrique: “Vogliamo vincere in casa dei Campioni d’Europa. Parola d’ordine? Attaccare” (Di lunedì 4 ottobre 2021) Luis Enrique, ct della Spagna, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della semifinale di Nations League contro l’Italia, in programma mercoledì: “Era un incrocio interessante già prima dell’inizio dell’Europeo: giocare contro l’Italia in Italia nella Final Four di Nations League sarà bello perché abbiamo l’ambizione di vincere in casa dei Campioni d’Europa. Sarà molto interessante vedere che tipo di partita saremo in grado di fare davanti a un pubblico a maggioranza italiana. Non servono altre motivazioni. Non vedo l’ora di giocare. Senza dubbio, il gioco dell’Italia è uno dei migliori in circolazione, e sono sicuro che sarà molto interessante vedere come ogni squadra contrasterà l’altra. Se dovessi scegliere solo tre parole per definire ciò che Vogliamo dalla ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 4 ottobre 2021), ct della Spagna, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della semifinale di Nations League contro l’Italia, in programma mercoledì: “Era un incrocio interessante già prima dell’inizio dell’Europeo: giocare contro l’Italia in Italia nella Final Four di Nations League sarà bello perché abbiamo l’ambizione diindei. Sarà molto interessante vedere che tipo di partita saremo in grado di fare davanti a un pubblico a maggioranza italiana. Non servono altre motivazioni. Non vedo l’ora di giocare. Senza dubbio, il gioco dell’Italia è uno dei migliori in circolazione, e sono sicuro che sarà molto interessante vedere come ogni squadra contrasterà l’altra. Se dovessi scegliere solo tre parole per definire ciò chedalla ...

