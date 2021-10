Lo stigma in più che affligge la salute mentale delle persone nere (Di lunedì 4 ottobre 2021) La terapia mentale viene spesso considerata un supporto per quelle persone che non sanno affrontare le sfide della vita. Ai deboli, in pratica. Una convinzione profondamente errata, comune a tante persone, ma che nella comunità nera è ancora più diffusa, tanto da portare a considerare salute mentale e psicoterapia dei grandi tabù. Dana Givens, giornalista freelance, ha raccontato la sua personale esperienza di donna di colore cresciuta ad Harlem in un articolo pubblicato sul New York Times. “Ero un’impiegata di 22 anni che lavorava per un’azienda di alto profilo quando sono crollata sul pavimento del bagno a lavoro”, racconta Dana. “Non sapevo cosa stesse succedendo, né l’avevano quelli intorno a me. Il mio cuore batteva forte, rendendo difficile pensare, muovere o parlare.” Una volta in ospedale, Dana ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 4 ottobre 2021) La terapiaviene spesso considerata un supporto per quelleche non sanno affrontare le sfide della vita. Ai deboli, in pratica. Una convinzione profondamente errata, comune a tante, ma che nella comunità nera è ancora più diffusa, tanto da portare a consideraree psicoterapia dei grandi tabù. Dana Givens, giornalista freelance, ha raccontato la sua personale esperienza di donna di colore cresciuta ad Harlem in un articolo pubblicato sul New York Times. “Ero un’impiegata di 22 anni che lavorava per un’azienda di alto profilo quando sono crollata sul pavimento del bagno a lavoro”, racconta Dana. “Non sapevo cosa stesse succedendo, né l’avevano quelli intorno a me. Il mio cuore batteva forte, rendendo difficile pensare, muovere o parlare.” Una volta in ospedale, Dana ...

Ultime Notizie dalla rete : stigma più 'Sinergicamente', progetto - pilota per il benessere e l'integrazione sociale di utenti fragili ...psichiatrico dell'Ausl di Ferrara Paola Carozza in merito al progetto 'Sinergicamente' - ha le conseguenze più disastrose in termini di funzionalità sociali, perché chi ne è affetto subisce lo stigma ...

Depenalizzazione reati: perché avviene ...che ancora costituisce - non per tutti - uno stigma sociale. Ma colpire il portafogli ha tutt'altra portata e maggior effetto deterrente. Solo sotto un profilo ideologico la sanzione penale è più ...

