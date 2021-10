La Lazio di Sarri deve cambiare mentalità (Di lunedì 4 ottobre 2021) . Dopo la partita contro il Bologna, è ancora più evidente che i biancocelesti debbano lavorare sotto molti punti di vista. La squadra capitolina forse non è ancora entrata nell’ottica del progetto del nuovo mister ma se vuole rimanere tra le prime sei, sarà meglio che non perda altri punti preziosi. Tris del Bologna alla Lazio: finisce 3-0 al Dall’Ara Cosa deve fare la Lazio di Sarri per tornare a convincere? Innanzitutto cercare di cambiare mentalità e sintonizzarsi sulle onde di quella Lazio che è scesa in campo contro la Roma. Nell’occasione del derby infatti, i biancocelesti sono apparsi come una squadra sicura, che sa il fatto proprio e non teme l’avversario. Tutto il contrario con il Bologna. Quasi nulli i tiri in porta, buchi in difesa che hanno ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 4 ottobre 2021) . Dopo la partita contro il Bologna, è ancora più evidente che i biancocelesti debbano lavorare sotto molti punti di vista. La squadra capitolina forse non è ancora entrata nell’ottica del progetto del nuovo mister ma se vuole rimanere tra le prime sei, sarà meglio che non perda altri punti preziosi. Tris del Bologna alla: finisce 3-0 al Dall’Ara Cosafare ladiper tornare a convincere? Innanzitutto cercare die sintonizzarsi sulle onde di quellache è scesa in campo contro la Roma. Nell’occasione del derby infatti, i biancocelesti sono apparsi come una squadra sicura, che sa il fatto proprio e non teme l’avversario. Tutto il contrario con il Bologna. Quasi nulli i tiri in porta, buchi in difesa che hanno ...

btsportfootball : Lazio win the Derby della Capitale! ?? Maurizio Sarri's Lazio best José Mourinho's Roma in a spectacular match in R… - OfficialSSLazio : #Sarri ?? “Questa partita ti muove qualcosa nello stomaco, non è normale e si avverte. Sarebbe bello giocarla al 100… - OfficialSSLazio : #Sarri ?? 'Qui alla Lazio sto benissimo. Mi sto divertendo perché i ragazzi si stanno applicando molto. Mi sta dando… - LALAZIOMIA : #Lazio #Notizie #Primopiano Botta e risposta Sarri-Lega: “Non ci piace la maleducazione” - Ale_Ferrara2000 : @Gazzetta_it 1) non è stato maleducati 2) Sarri ha detto solamente la verità e lo ha fatto non solo per la Lazio ma… -