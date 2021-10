I programmi in tv oggi, 5 ottobre 2021: film e attualità (Di martedì 5 ottobre 2021) Su Canale 5 Luce dei tuoi occhi, su Italia 1 Le Iene. Guida ai programmi Tv della serata del 5 ottobre 2021 Cosa ci propone la programmazione televisiva di martedì 5 ottobre 2021? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i film in sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non. film Su Rai Due dalle 21.20 Voglio essere un mago! Un gruppo di ragazzi e ragazze di età compresa tra i 14 e i 18 anni, all’interno di un suggestivo e fiabesco castello, perfezionano le loro arti magiche per poter conquistare la Bacchetta D’Oro e diventare un vero e proprio Mago. Su Rai 4 dalle 21.20 John Wick 3 Parabellum. In fuga con una taglia da 14 milioni di dollari sul capo, il celebre ... Leggi su lopinionista (Di martedì 5 ottobre 2021) Su Canale 5 Luce dei tuoi occhi, su Italia 1 Le Iene. Guida aiTv della serata del 5Cosa ci propone la programmazione televisiva di martedì 5? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai Due dalle 21.20 Voglio essere un mago! Un gruppo di ragazzi e ragazze di età compresa tra i 14 e i 18 anni, all’interno di un suggestivo e fiabesco castello, perfezionano le loro arti magiche per poter conquistare la Bacchetta D’Oro e diventare un vero e proprio Mago. Su Rai 4 dalle 21.20 John Wick 3 Parabellum. In fuga con una taglia da 14 milioni di dollari sul capo, il celebre ...

