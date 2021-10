I più belli di Hollywood ancora insieme in un film

Leggi su iodonna

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Brad Pitt compie 56 anni. L'evoluzione beauty guarda le foto George Clooney, 60 anni, e Brad Pitt, 57, spesso nelle interviste hanno espresso il desiderio di tornare a lavoraredopo aver girato Burn after reading, nel 2008. E, ora, quel sogno diventerà presto di nuovo realtà. I due attori, che sono anche amici da sempre, sono appena stati scritturati per il nuovo thriller di Jon Watts, di cui saranno protagonisti. Leggi anche › Brad Pitt, la storia degli hairstyle copiati (o forse no) alle sue compagne storiche ...